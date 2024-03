Palermo, blitz dei carabinieri: arrestato il latitante Giuseppe Auteri

È stato arrestato Giuseppe Auteri, il boss di Porta Nuova ricercato da due anni.

I carabinieri del nucleo Investigativo, guidati dal tenente colonnello Mimmo La Padula, hanno fatto irruzione oggi pomeriggio, intorno alle 15,50 in una palazzina di via Recupero 6, una traversa di via Oreto. Il boss era al secondo piano, da solo.

Ad annunciarlo è stato il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia all’Adnkronos:

“Un grande merito dell’arresto del latitante Giuseppe Auteri va ai Carabinieri che hanno lavorato benissimo.. Ssoddisfazione per la continuità del lavoro” che la Dda di Palermo sta svolgendo in questi giorni. Ieri la Polizia di Stato ha eseguito 9 arresti a Brancaccio, e oggi i Carabinieri hanno arrestato altre 19 persone in una’altra operazione antimafia. “E oggi il latitante”, conclude.