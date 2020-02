Il Palermo è reduce da una fantastica vittoria per 2-4 arrivata in trasferta contro la Cittanovese. Una gara che i rosanero sono riusciti a portare a casa in dieci uomini e che ha permesso di allungare il distacco sul Savoia che adesso è lontano sette lunghezze. Domani al Barbera, è subito tempo di un altro delicatissimo match, stavolta contro il Biancavilla, che all’andata il Palermo ha battuto il trasferta, ma che è riuscito a eliminare proprio i rosanero in Coppa Italia al Barbera. A rendere la gara ancora più suggestiva sarà la presenza di Giuseppe Mascara sulla panchina degli etnei, uno che di derby tra Palermo e Catania ne sa qualcosa. Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni della sfida tra Palermo e Biancavilla.

ULTIME PALERMO: I rosanero recuperano Doda e Ricciardo, ma dovranno fare a meno di Lancini che è stato squalificato. Pergolizzi ha però affermato di voler valutare fino all’ultimo l’impiego dell’albanese, mentre l’attaccante messinese ha avuto un attacco influenzale nelle ultime ore che però non dovrebbe escluderlo dalla sfida di domani. Il Palermo dovrebbe tornare al 4-3-3 dopo le ultime uscite in cui si era visto uno schieramento con i tre centrali. Tra i pali andrà Pelagotti, con la difesa che dunque dovrebbe essere composta da Accardi, Peretti, Crivello e Vaccaro. A centrocampo non dovrebbero esserci soprese: Langella e Martinelli faranno da scudo a Martin. Davanti ancora spazio al tridente che sta facendo tanto bene, Felici e Floriano sugli esterni, Sforzini invece al centro.

ULTIME BIANCAVILLA: Gli etnei stazionano all’ottavo posto della classifica. Sono 35 i punti conquistati fin qui dalla compagine guidata da Mascara, subentrato nel girone d’andata in sella alla panchina. Il tecnico dovrebbe proporre un 4-2-3-1. Tra i pali andrà Genovese, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Yoboua, Indelicato, Longo e Guarnera. In mediana ci saranno Maiorano e Guerci, mentre alle spalle dell’unica punta che sarà Aloia, dovrebbero agire Graziano, Lucarelli e Lo Presti.

ARBITRO: A dirigere la sfida sarà Simone Taricone della sezione di Perugia, a coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Boggiani di Monza e Consonni di Treviglio.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Crivello, Vaccaro; Langella, Martin, Martinelli; Felici, Sforzini, Floriano. A disp.: Ambro, Ricciardo, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Lucca, Fallani, Doda, Mauri, Silipo, Kraja. All. Pergolizzi

BIANCAVILLA (4-2-3-1): Genovese; Yoboua, Indelicato, Longo, Guarnera; Maiorano, Guerci; Graziano, Lucarelli, Lo Presti; Aloia. A disp.: Anastasi, De Caro, Bonaccorsi, Mascara, Asero, Spampinato, Guerriera, Rosselli, Sciacca. All. Mascara