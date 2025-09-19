Palermo-Bari: raggiunta quota 31.170 spettatori
Dopo la decisione del club di aprire il settore ospiti ai tifosi dei rosanero, sono 31.740 attualmente gli spettatori previsti al Renzo Barbera per il match di stasera tra Palermo e Bari. Il pubblico palermitano, dopo aver superato 30.000 spettatori nelle prime due giornate casalinghe, si conferma dunque numeroso e caloroso.
“Piccio, siamo 31.170 e abbiamo aperto il settore ospiti per voi tifosi. Che dite, superiamo il record con il Frosinone?”, questo il messaggio del club tramite un storia Instagram ai tifosi, invitandoli a riempire lo stadio stabilendo il nuovo record stagionale, e dando alla squadra tutto il supporto di cui ha bisogno.