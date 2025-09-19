Cesena, Mignani: «Venezia avversario forte, l’asticella si alza»

Alla vigilia della trasferta del Cesena in casa del Venezia, ha parlato in conferenza stampa il mister dei bianconeri Michele Mignani. Il mister ha commentato le difficoltà che i suoi andranno ad affrontare nel match del “Penzo”, lasciando un commento anche sui nuovi acquisti.

«L’obiettivo è sempre puntare al massimo, ma domani troviamo avversario forte con un allenatore bravissimo e che ha mantenuto giocatori della serie A. L’asticella si alza» ha dichiarato il mister dei romagnoli, che ha poi continuato: «Frabotta e Bisoli? Abbiamo ancora un giorno per gestire la situazione, se non dovessero farcela ci sarà qualcuno pronto a sostituirli. Con i problemi muscolari bisogna fare molta attenzione e dobbiamo valutare se rischiarli o meno. Anche Magni non è grave ma necessita di qualche giorno di più rispetto agli altri due»

Infine, uno sguardo sui nuovi acquisti: «Finora hanno dato un buon contributo alla squadra. Castagnetti è stato l’ultimo arrivato e ha fatto molto bene al suo esordio, ma anche gli altri sono sulla stessa linea. Blesa? È un giocatore che non ha espresso ancora il suo potenziale. Avere qualche compagno che spinge per giocare è uno stimolo»