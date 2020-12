Cambia l’orario di Palermo-Bari, partita valida per la 17ª giornata in programma mercoledì 23 dicembre 2020, l’ultima dell’anno prima della pausa natalizia, il cui fischio d’inizio era originariamente fissato alle 18.30 e che verrà anticipato alle ore 15. Di seguito la nota ufficiale:

“La Lega Pro, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, ha disposto che la gara valida per la 17a giornata del Girone C tra Palermo e Bari, in programma allo stadio ‘Renzo Barbera’ mercoledì 23 dicembre ’20, abbia inizio alle ore 15:00 e non alle ore 18:30 come precedentemente comunicato”.