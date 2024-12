Palermo-Bari anche su Amazon Prime Video: telecronaca affidata ad Alessandro Rimi

Un grande appuntamento attende gli appassionati di calcio su Amazon Prime Video. Grazie alla collaborazione tra la Lega Serie B e Amazon, il nuovo canale LaB Channel offre la possibilità di seguire in diretta tutte le partite di Serie BKT, arricchendo l’offerta di contenuti esclusivi di Prime Video con eventi sportivi live tra i più amati dal pubblico italiano.

Oggi, alle 18:30, il palcoscenico del “Renzo Barbera” si accenderà per il match Palermo-Bari, una sfida che vede i padroni di casa forti di una notevole striscia di imbattibilità. Infatti, il Palermo non ha perso nelle ultime sette occasioni in cui ha affrontato il Bari in Serie BKT, registrando quattro vittorie e tre pareggi. Questa performance è una delle più lunghe strisce di imbattibilità attualmente aperte nel torneo, a pari merito con quelle contro Mantova e Modena.

A raccontare le emozioni di questo incontro sarà Alessandro Rimi, la cui esperienza e passione per il calcio garantiranno una telecronaca di alto livello, piena di analisi tecniche e commenti approfonditi.