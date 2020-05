Oggi 18 maggio, anche Palermo hanno riaperto barbieri, parrucchieri e centri estetici. Come riporta “Gds.it”, c’è subito stata una grande affluenza di clienti: «Finalmente si riparte, i locali sono sanificati e tutto è in sicurezza», assicura uno dei dipendenti del salone di Nunzio Reina in via XX Settembre a Palermo. Qui il video.