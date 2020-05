L’emergenza Coronavirus in Brasile peggiora sempre di più. Il sistema sanitario del paese è ad un passo dal collasso. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, gli ospedali di San Paolo sono occupati al 90%. «Entro due settimane», denuncia allarmato il sindaco Bruno Covas, «non saremo più in grado di accogliere i contagiati gravi». Poi lancia un appello a rafforzare il lockdown che tra mille contrasti è applicato da meno di metà della popolazione. «Se non restiamo a casa», ha aggiunto Covas, «non riusciremo ad arginare i contagi. E’ difficile credere che alcuni preferiscano sottoporre i brasiliani alla roulette russa. L’indifferenza di fronte alla morte è avvero sconveniente».