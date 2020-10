Palermo-Avellino, in programma alle ore 15 di domenica 11 ottobre, sarà uno dei principali match che andranno in scena nella quarta giornata del girone C di Serie C.

Secondo i bookmakers si prospetta una gara equilibrata, tendenzialmente favorevole al Palermo, la cui vittoria è quotata a 2,35 volte la posta in gioco. Il pareggio è quotato a 3,00 mentre il successo degli irpini a 3,10.

In basso maggiori dettagli: