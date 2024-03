Palermo, autocompattatore in fiamme in viale del Fante: intossicato un operaio

Autocompattatore in fiamme in viale del Fante a Palermo.

Come riportato dall’ANSA urante un turno di raccolta dei rifiuti il mezzo ha iniziato a bruciare dalla parte del vano motore e della cabina. L’operaio ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore ed è rimasto leggermente intossicato dal fumo.

Per precauzione è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’azienda ha recuperato il mezzo portandolo in officina.