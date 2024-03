Sinner prende il volo, secondo posto aggiudicato | Il fuoriclasse azzurro non si ferma più

Il forte tennista nato a San Candido non ha intenzione di rallentare, e si è praticamente già preso la seconda piazza, ad un passo dalla prima. Adesso lui e tutti i suoi fan sognano ad occhi aperti.

E’ un periodo d’oro per Jannik Sinner. Negli ultimi mesi il 22enne ha dimostrato di essere tra i migliori tennisti in circolazione grazie ai successi e ai risultati ottenuti che hanno rilanciato in alto verso vette mai raggiunte prima l’Italia del tennis. Di sicuro negli occhi di tutti c’è la grande vittoria agli Australian Open, dove il ragazzo prodigio ha fatto fuori un certo Novak Djokavic in semifinale e ha battuto Medvedev in rimonta nella finalissima.

In seguito è arrivato anche il trionfo nel Rotterdam Open, conquistato in grande scioltezza. Anche questo torneo però, nonostante abbia un prestigio minore rispetto al precedente, è stato molto importante per il classe 2001. Grazie a questa vittoria infatti è riuscito a piazzarsi al terzo posto della classifica del Ranking ATP. Un risultato strabiliante dunque.

Ma il grande cammino di Sinner sembra non essere finito qui. Il tennista del Trentino Alto Adige infatti si è praticamente preso il secondo posto, facendo impazzire tutti i suoi supporters e non solo. Un risultato davvero molto importante per lui, e che è ancora migliorabile, visto che il primo posto non è ormai così lontano.

Seconda piazza assicurata per Sinner

A breve comincerà l’avventura del 22enne agli Inidan Wells Masters, con i 32esimi di finale che giocherà contro l’australiano Kokkinakis. Come al solito Sinner proverà a vincere il torneo, e a dargli ragione in questo senso ci stanno pensando anche le quote.

La Snai infatti ha messo il successo del tennista azzurro al Masters 1000 a quota 3,50, ovvero la seconda più bassa. Ovviamente prima di lui c’è il solo Novak Djokovic, che però non è così distante. La vittoria del numero uno serbo è data a 3,00.

Ancora più bassa la quota per la finale

Per Sinner sono ancora più basse le quote che lo vorrebbero in finale (2,15), a dimostrazione di come il tennista azzurro sia tra i favoriti assoluti ormai.

Altra dimostrazione di ciò sono le quote che Snai ha assegnato agli altri per la vittoria. Infatti dietro di lui i più bassi sono Alcaraz a 5.00 e Medvedev a 7,50, seguiti dal resto a quote esorbitanti.