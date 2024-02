Palermo, Aurelio: «Contro il Como grande vittoria, tifosi rosanero una marcia in più»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Giuseppe Aurelio ha parlato cosi in merito alla vittoria contro il Como:

«Contro il Como una grande vittoria contro una diretta avversaria per la promozione. Nel primo tempo nei primi venti minuti siamo stati un po’ timidi, poi siamo usciti fuori con il nostro gioco e abbiamo fatto un grande finale di primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene e chiuso la partita con i gol. Giocare davanti a 30mila tifosi è una marcia in più che ci ha spinto molto. Avere loro che ci supportano è un vantaggio. Penso di aver fatto una buona partita ma so che posso migliorare ancora sia in fase offensiva che difensiva, ho i miei compagni che mi aiutano.