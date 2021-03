Il Palermo ha appena comunicato attraverso una nota sul suo sito ufficiale che per i tifosi rosanero potranno ricevere a breve la carta prepagata Repx.

Di seguito il comunicato:





“Insieme alle squadre di calcio più importanti al mondo e in Italia, anche i supporter del Palermo potranno ricevere a breve le innovative carte prepagate della propria squadra del cuore, con cui poter fare ogni tipo di acquisto e ad accedere a benefit personalizzati.

Già quotata alla borsa di Cipro, ed in attesa del listing anche a Londra, continua senza sosta lo sviluppo di REPX (The Reputation Exchange PLC), la fintech inglese con sedi e soprattutto dna anche in Italia, attiva nella industria dei pagamenti con l’emissione di carte di debito prepagate realizzate in co-branding. La Public Limited Company inglese, attraverso prodotti ed una serie di applicazioni tecnologicamente all’avanguardia – tutti basati su brevetti registrati – ed un modello di business innovativo, permette a star del mondo dello spettacolo e dello sport, celebrity, influencer, club sportivi, marchi e città con un’alta attrattiva turistica, di avere una propria carta prepagata personalizzata, che, unita ad una App, permette di connettere i propri follower con modalità del tutto innovative.

“Una serie di squadre di calcio iconiche, di fatto le più importanti in Italia e nel mondo – commenta Alfredo Villa, managing director di REPX – avranno a breve in distribuzione tra i loro tifosi le carte prepagate realizzate grazie alla partnership con la nostra innovativa fintech. Tra queste, siamo onorati che ci sia ora anche il Palermo Football Club, un club forte di una tradizione ultracentenaria e che rappresenta la peculiare identità di una intera isola, che siamo onorati di accogliere nella famiglia di REPX”.

“Siamo contenti di entrare nella famiglia di REPX perché ciò vuol dire prima di tutto offrire nuovi servizi ai nostri tifosi. La passione per la propria squadra oggi vive ben oltre il tempo di una partita, diventa un sistema più ampio che riguarda tanti aspetti della vita del tifoso. Ogni strumento in grado di rafforzare questo legame, portando i colori rosanero nelle abitudini quotidiane delle persone e migliorandone l’esperienza, non può che essere un’occasione di sviluppo”, ha detto l’Amministratore Delegato del Palermo Rinaldo Sagramola.

REPX, in poco meno di un anno di attività effettiva, ha già siglato accordi con le più importanti squadre di calcio in Italia e nel mondo, divenendone il fornitore esclusivo di carte di pagamento e connettendo l’asettico mondo finanziario al passionale mondo dei fan e dei tifosi. L’innovativa società, attraverso una gestione dinamica e attenta, unita ad importanti accordi commerciali di distribuzione, ha creato una sua nicchia dove di fatto si presenta come leader di mercato nel settore dei pagamenti elettronici, forte anche di una serie di brevetti di proprietà che rendono le sue carte uniche (possono ad esempio cantare l’inno della squadra del cuore).

“Grazie alle prepagate realizzate in partnership tra REPX e Palermo Football Club – conclude il managing director di REPX – il pubblico di tifosi palermitani, oltre ai vantaggi finanziari tipici dati dal possesso di una carta, avrà a disposizione un canale esclusivo e dunque non anonimo di comunicazione, che permetterà di interagire con la squadra del cuore, accedendo a notizie ed offerte esclusive riguardanti merchandising, biglietti, inviti ad eventi speciali. REPX, infatti, rende il pagamento con la carta Visa o MasterCard una divertente esperienza social, permettendo al titolare di esprimere inequivocabilmente la propria passione quando utilizza la carta prepagata, ma, soprattutto, dandogli l’accesso ad un mondo di privilegi e al contatto diretto con l’oggetto della propria passione. La carta prepagata garantirà dunque ai supporter del Palermo l’accesso a una serie di servizi personalizzati (fino alla possibilità di trasferire somme di denaro gratuitamente tra i tifosi, in tempo reale e con disponibilità immediata sul conto del ricevente), rafforzando ancora di più aggregazione e fidelizzazione alla squadra”.

REPX è una società fintech che sta rivoluzionando il settore bancario tradizionale combinando la tecnologia di pagamento e la passione di miliardi di fan in tutto il mondo con i social media. REPX dà a celebrità, influencer, squadre sportive, marchi, città iconiche, l’opportunità di monetizzare la loro base di fan con esclusive carte prepagate realizzate in co-branding: carte di debito e prodotti digitali coperti da brevetti e pensati per soddisfare le loro fedeli legioni di follower e fan. Fin dall’inizio, l’obiettivo di REPX è stato quello di legare al suo progetto le celebrità, gli influencer, le squadre sportive, i marchi e le città iconiche più rinomati. Oggi, dopo meno di 1 anno di attività (e nonostante le lunghe pause forzate al suo sviluppo in conseguenza della pandemia), REPX ha sviluppato un importante portafoglio di partner e marchi, forte di diverse centinaia di milioni di follower sui social media nel mondo. REPX è impegnata senza sosta a creare nuovi accordi di partnership al fine di far crescere costantemente la sua pipeline di contratti, con l’obiettivo di continuare ad innovare e, nel contempo, generare – attraverso le sue carte brevettate – il massimo coinvolgimento delle generazioni “social” nel mercato dei sistemi di pagamento elettronico.