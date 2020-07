A Palermo arriva il biglietto unico integrato tra Amat e Trenitalia. Lo stesso ticket, dunque, potrà essere utilizzato per tutti i mezzi di trasporto pubblici della città, ovvero bus, tram e metro e avrà un costo di 5 euro e 50 centesimi. L’iniziativa è stata presentata a palazzo d’Orleans, con tutti i vertici dell’amministrazione Musumeci, di Trenitalia e del Comune e verrà estesa anche a Catania e Messina. Da metà luglio, inoltre, come riporta “Gds.it”, dovrebbe partire il collegamento diretto da Cefalù fino all’aeroporto “Falcone-Borsellino”, scalo del capoluogo siciliano. Il treno, dunque, non avrà più fermate intermedie alla stazione centrale di Palermo, evitando le attese: sarà un unico viaggio tutto d’un fiato, con vantaggi ovvi sia dal punto di vista logistico che da quello della comodità pura. Lo scorso mese si era dato l’ok alla stazione e variante ferroviaria di Maredolce a Palermo, nell’ambito della costruzione del passante ferroviario, grazie a dei lavori da un milione di euro che Rfi sta eseguendo in vista della prossima e imminente riapertura, che a questo punto sarà (tranne improvvisi cambi di programma) questione di giorni.