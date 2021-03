Ancora un incidente stradale lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina.

Questa volta, come racconta PalermoToday, infatti, una donna di 36 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso di Villa Sofia dopo un incidente avvenuto oggi all’altezza di Campofelice di Roccella, nella carreggiata in direzione Palermo.





La donna, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guardrail.