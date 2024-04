Palermo: ancora un compleanno sfortunato per Di Mariano

Ancora un compleanno sfortunato per Francesco Di Mariano. Il calciatore palermitano oggi, 20 aprile, compie 28 anni.

All’attaccante rosanero, che nel match di ieri contro il Parma è uscito in barella, tocca, ancora una volta e per il secondo anno consecutivo, in maniera diversa.

L’esterno rosanero nell’anticipo della 34^ giornata del campionato di ieri ha rimediato, dopo uno scontro di gioco, un taglio che è stato suturato con ben 19 punti.

Lo stesso giorno dello scorso anno, invece, veniva sottoposto ad un intervento per la lesione radiale incompleta del corpo anteriore del menisco esterno del ginocchio destro.

All’attaccante vanno gli auguri della redazione di Ilovepalermocalcio.com, di buon compleanno e, soprattutto, di una pronta guarigione in vista del finale di stagione e playoff.

Palermo-Parma: 19 punti di sutura al ginocchio per Di Mariano