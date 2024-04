Corriere dello Sport: “Palermo pari. Ma Pecchia vede la meta”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul pareggio del Palermo contro il Parma.

Ha prevalso la ragion di stato, col Palermo che deve blindare i play off almeno al 6° posto e il Parma che con un punto si avvicina alla A. I rosa si accontentano del primo 0-0 interno stagionale, terzo pari di fila per Mignani che ieri ha confermato di avere inciso almeno sulla fase difensiva, gli emiliani della terza gara consecutiva senza subire gol. La vittoria resta lontana ma certamente il Palermo ha acquisito quell’equilibrio che nelle ultime giornate di Corini si era smarrito. Pigliacelli ha rischiato solo in rare occasioni mentre i suoi compagni hanno limitato al minimo i consueti errori.

La formazione scelta da Mignani ha mantenuto una certa continuità, con due attaccanti e Di Francesco che agisce come trequartista, mentre Henderson ha iniziato dalla panchina con Segre. La vera novità è stata la presenza di Neldelcearu nella difesa a tre al posto di Ceccaroni, mentre Lucioni è tornato in squadra. Il Palermo è riuscito a tenere testa al Parma, mantenendo un buon possesso palla, uno degli elementi evidenti del cambiamento portato dall’arrivo del nuovo allenatore.

La squadra ha rallentato il ritmo per poi cercare di accelerare lungo le fasce, ma ha subito la perdita di Di Mariano poco dopo la mezz’ora di gioco, a causa di un infortunio che ha suscitato grande preoccupazione. La sostituzione di Buttaro al suo posto ha quasi portato al gol nel finale del primo tempo. Durante l’intervallo, Pecchia ha apportato una modifica alla sua squadra, inserendo Charpentier per Cyprien, ridisegnando così il centrocampo. Il Palermo si è difeso con impegno e i portieri di entrambe le squadre hanno ricevuto applausi per alcune parate decisive, dimostrando la loro importanza nel mantenere il punteggio in equilibrio.

o.