Dopo la vittoria contro il Marina di Ragusa, il Palermo si prepara a tornare tra le mura di casa del “Renzo Barbera”. Il match che però domenica vedrà impegnati i rosanero è tutt’altro che semplice. Arriva infatti l’FC Messina, squadra completamente diversa rispetto a quella battuta nel girone d’andata, che in questo inizio di 2020 è tra le squadre più in forma insieme alla compagine guidata da Pergolizzi. La sfida avrà inizio alle 15 per garantire la contemporaneità con il match del Savoia che giocherà contro la Cittanovese. Andiamo a conoscere meglio la formazione messinese nella consueta rubrica “Alla scoperta…” targata Ilovepalermocalcio.

ALLENATORE: A guidare la compagine del patron Arena è Ernesto Gabriele, tecnico che ha sostituto Costantino a stagione in corso. Con lui la squadra sta letteralmente volando: 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in dieci gare. Una media di 2,5 punti a partita che ha permesso una risalita in classifica fino al terzo posto, attualmente occupato.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: La fortuna dei giallorossi con il nuovo tecnico si chiama 4-4-2. Questo è infatti il modulo preferito da Gabriele, e presumibilmente i giallorossi si presenteranno con questo schieramento al cospetto del Palermo. Tra i pali andrà Marone, con la linea difensiva che dovrebbe essere composta da Casella, Fissore, D. Marchetti e Brunetti. A centrocampo ci saranno invece con ogni probabilità Bevis, Giuffrida, A. Marchetti e Camara. Davanti infine, spazio alla coppia composta da Coria e Carbonaro al rientro dall’infortunio.

PROBABILE FORMAZIONE:

FC MESSINA (4-4-2): Marone; Casella, Fissore, D. Marchetti, Brunetti; Bevis, Giuffrida, A. Marchetti, Camara; Coria, Carbonaro. All. Gabriele