Secondo quanto raccolto da “TuttoC.com”, ci sarebbe anche il Bari sulle tracce dell’ex bomber del Benevento, dal quale si è svincolato pochi giorni fa, nei giorni scorsi accostato anche al Palermo. La società pugliese sarebbe già in pressing. C’è però da battere un agguerrita concorrenza: Monza, Vicenza, Spal e Ascoli hanno già da tempo puntato il calciatore. Per il Palermo invece, Coda rappresenterebbe l’attaccante fuori categoria, per poter puntare con maggiore decisione la promozione diretta in Serie B.