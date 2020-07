Per il difensore italo-brasiliano del Chelsea, l’Inter ha offerto 20 milioni di euro cash più cinque di bonus. Palmieri, secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, è stato inserito nella lista dei partenti per un prezzo da 30 milioni, ma le sensazioni sembrano positive per un accordo. La proposta di 4 milioni di euro è cospicua anche per l’ex rosa Emerson Palmieri che attualmente arriva a guadagnare intorno ai 3 milioni di euro, bonus inclusi. Grazie al Decreto Crescita l’Inter ha messo sul piatto 4 milioni per un quinquennale, sbaragliando la concorrenza del Napoli.