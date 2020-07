Intervenuto al programma Studio Stadio di Tgs, l’ex centrocampista rosanero Francesco Bolzoni ha espresso il suo pensiero anche sul futuro allenatore del Palermo: «Non conosco Pergolizzi, non so se sarebbe stato in grado di gestire una squadra più forte e vecchia dell’anno prima. Caserta lo conosco come allenatore, alla Juve Stabia aveva Vitiello che sento spesso. Molto preparato, gestisce bene il gruppo, bravo in fase difensiva e offensiva, Pecchia non lo conosco ma penso che entrambi abbiano fame».