Intervenuto al programma Studio Stadio di Tgs, l’ex centrocampista rosanero Francesco Bolzoni ha parlato del prossimo anno di Serie C del Palermo. Di seguito le sue parole: «Se si vuole vincere bisogna cambiare tanto e avere giocatori esperti in ogni settore del campo. Tra Serie C e D cambia il budget delle società. In D i giovani obbligatori abbassano tanto il livello, in C ci sono comunque tanti giocatori di B e A. Serve una squadra forte per fare il salto di categoria».