Palermo, agguato al pullman della squadra: il comunicato del sindaco Lagalla

Attraverso un comunicato stampa ufficiale il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha voluto condannare il brutto episodio verificatosi la scorsa notte con l’agguato al pullman del Palermo Fc di rientro in città dalla trasferta di Cittadella.

Ecco la nota:

“Condanno fermamente l’agguato subito stanotte dal pullman del Palermo FC, a bordo del quale erano presenti la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti, ai quali rivolgo la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione comunale. Nessun gesto di questo tipo può essere giustificabile e sono convinto che questo episodio non rispecchi l’atteggiamento e i comportamenti dell’intera tifoseria rosanero, che in Italia si è sempre distinta per fair play, anche nei momenti di contestazione, ma solo l’azione di alcuni singoli soggetti che mi auguro vengano presto individuati dalle forze dell’ordine”.

