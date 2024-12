Serie B, gare della 20^ giornata più viste allo stadio: Cittadella-Palermo al penultimo posto

La 20ª giornata del campionato di Serie B ha visto un’ottima affluenza di pubblico sugli spalti, con diverse partite che hanno registrato numeri significativi di spettatori.

Ecco la classifica dei dati spettatori:

Sampdoria-Pisa: 21.766 presenti, il dato più alto della giornata.

Bari-Spezia: 16.147 tifosi sugli spalti, confermando l’ottimo seguito dei pugliesi.

Catanzaro-Salernitana: 10.684 spettatori per un match ricco di emozioni.

Cremonese-Brescia: 10.565 presenti per il derby lombardo.

Mantova-Reggiana: 9.342 tifosi hanno seguito la gara.

Modena-Sudtirol: 8.644 presenti sugli spalti.

Sassuolo-Cosenza: 6.690 spettatori.

Juve Stabia-Frosinone: 5.293 presenze.

Cittadella-Palermo: 4.766 tifosi sugli spalti per una partita combattuta.

Carrarese-Cesena: 4.575 spettatori hanno seguito il match.

La Serie B continua a dimostrarsi un campionato seguito e appassionante, con tifoserie calorose che sostengono le proprie squadre in ogni stadio d’Italia.