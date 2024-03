Palermo, accordo totale con la società: rimane a sorpresa anche in caso di promozione | Tifosi spiazzati

Corini fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.comNella foto: fine partita calciatori del palermo con mister Eugenio Corini sotto la curva nordDecember 01, 2023 Palermo, Italy - sport, soccer - Palermo vs Catanzaro - Italian Football Championship League B 2023/2024 - Renzo Barbera stadium. In the pic:end of the Palermo footballers' match with Mister Eugenio Corini under the Curva Nord

Niente addio a fine stagione, anche in caso di promozione il Palermo vuole puntare su di lui. Decisione che spiazza i tifosi.

Messi da parte i sogni di promozione diretta, dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque gare – con appena 4 punti – il Palermo è stato costretto a cambiare obiettivo. Quello primario, il sogno, rimane la Serie A, ma adesso è sicuro: si dovrà per forza passare dai Playoff.

E nemmeno le sanguinose fasi ad eliminazione sono più così scontante. Dietro infatti, tra Sampdoria, Catanzaro e Brescia, le avversarie corrono e Corini dovrà essere bravo a lavorare sulla testa dei calciatori. I rosanero dovranno tenere duro e blindare il quinto posto, magari puntando al Como, che dista al momento cinque punti.

Il futuro, la prossima stagione, passerà tutto da questo finale di stagione. Uno dei leader della squadra è intervenuto di recente facendo capire che il suo intento è quello di rimanere anche il prossimo anno, e che il rapporto con la società è più saldo che mai: “Dobbiamo fare del nostro meglio, il City Group ci mette tutto quello di cui abbiamo bisogno a disposizione“.

Palermo, parla il leader: “Uscire dal momento difficile”

Il momento è difficile, lo ha ammesso tutta la squadra. In primis l’allenatore, che già dopo i primi risultati negativi aveva dato la sensazione di voler tirare i remi in barca. Ma anche la squadra non si nasconde dietro un dito. A prendere la parola è stato uno dei leader, nelle scorse ore. Brunoni, intervenuto sul recente momento del Palermo, ha parlato di gruppo unito per uscire dalle difficoltà, ricordando il grande sostegno della società e l’amore dei tifosi assolutamente da ripagare.

Gruppo e unità di intenti, dice il bomber, che afferma: “La società è ambiziosa, dobbiamo puntare all’obiettivo. Il gruppo è la nostra forza”. Sul futuro Brunori non si sbilancia, mentre il club pensa alle mosse possibili in caso di promozione.

Palermo, le scelte della società in caso di promozione

La sensazione, in caso di promozione, sembra essere quella di una società finalmente pronta a investire in maniera concreta sulla squadra. Il Palermo già negli scorsi mesi ha dimostrato forza economica, e la massima serie potrebbe stimolare ancora di più il City Group a intervenire per portare in alto i rosanero.

Giocatori come Brunori potrebbero essere confermati anche in caso di arrivo in Serie A, più difficile invece la permanenza del tecnico. Eugenio Corini, che sembra ormai aver perso il feeling con l’ambiente, gode della stima del club ma qualunque sarà il risultato degli ultimi mesi di campionato – promozione, playoff, o permanenza in B – l’ex centrocampista è già pronto a lasciare la Sicilia.