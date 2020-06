Il Palermo è ufficialmente promosso in serie C. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, il Palermo ha commentato così la promozione in serie C dei rosanero: “Abbiamo gioito e sofferto. Abbiamo sudato. Ma siamo qua. Con le lacrime di chi quest’anno ha perso tutto e il cuore già aperto a un futuro migliore. È andata come doveva andare. Andiamo dove dobbiamo andare. Grazie a tutti”. In basso il post in questione.