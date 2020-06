In Lombardia nella giornata di oggi, si registrano 32 vittime da Coronavirus (ieri erano 21, il giorno prima 27), un numero che porta il totale dei decessi a 16.302. Rispetto a ieri, 7 giugno, scende il numero dei nuovi casi di pazienti contagiati dal virus: sono 194 (ieri erano 125 mentre il 6 giugno 142) per un totale di 90.389 casi registrati in tutto il territorio regionale dall’inizio della pandemia. I pazienti attualmente positivi sono 19.319: 101 in meno di ieri.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 107, esattamente come ieri. Il totale dei ricoverati in altri reparti è invece di 2.708, ovvero 93 in meno di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.488 per un totale di 826.465 (ieri 8.005).