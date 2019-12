Palermo a caccia di nuovi elementi per rinforzare il reparto difensivo e avrebbe messo nel mirino Luigi Silvestri, difensore in forza al Potenza. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, il difensore palermitano, con un passato già in rosanero, potrebbe essere uno dei potenziali innesti presenti sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.