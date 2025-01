Pagliuca presenta Spezia-Juve Stabia: «Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine»

Il tecnico delle vespe Pagliuca è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida di campionato dei suoi contro lo Spezia di D’Angelo:

«Abbiamo studiato a fondo la partita e abbiamo individuato gli errori che ci sono costati punti preziosi. Non possiamo permetterci distrazioni e dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine. La squadra sta lavorando bene con grande entusiasmo e voglia di fare. Il calore del pubblico è fondamentale per noi e anche domani ci spingeranno verso un risultato positivo. Spezia è una squadra forte, con un allenatore esperto e un gioco ben definito, sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo pronti a giocarcela alla pari. Dobbiamo fare ancora a meno di Mostri e questo ci dispiace, mentre stiamo valutando come gestire Zuccon che ha preso un colpo al naso. Di Marco ha un piccolo fastidio e anche lui sarà valutato, infine Maistro si è allenato poco, ma sarà in panchina. – prosegue Pagliuca – Sgarbi? Si sta inserendo gradualmente in gruppo, viene da un lungo periodo in cui è stato utilizzato poco in campo, ma domenica lo portiamo con noi e vedremo se e quando utilizzarlo. Ha delle qualità indiscutibili e sono sicuro che ci darà una mano importante nel corso della stagione. Squadra? Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, in un anno e mezzo abbiamo costruito un gruppo solido con giovani di prospettiva ed elementi d’esperienza. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare e a toglierci delle soddisfazioni».