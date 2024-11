Pagliuca presenta Carrarese-Juve Stabia: «Domani serve grande impatto»

Alla vigilia della sfida tra Carrarese e Juve Stabia, è intervenuto il tecnico delle vespe Pagliuca per presentare la gara:

«La condizione della squadra è buona, ci siamo adoperati per recuperare tutti i ragazzi al meglio. La società ci ha messo a disposizione tutto ciò che serviva per stare bene; abbiamo avuto un giorno in più per recuperare ed è importante. Ci alleniamo oggi, domani faremo la rifinitura per capire chi sta meglio ma in ogni caso siamo una squadra giovane quindi recuperiamo in fretta».

«Calabro? Ringrazio Calabro per gli attestati di stima, che fanno sempre piacere. Dobbiamo scegliere i calciatori giusti per la gara perché derivano determinate caratteristiche: lottare su ogni pallone, non mollare per tutti i novanta minuti. Caratteristiche? Le scelte seguiranno questa logica. Dobbiamo avere le giuste consapevolezze per capire cosa serve di volta in volta quando andiamo in campo. Fiducia ed umiltà devono andare di pari passo; domani serve grande impatto, grande forza, esultare per un contrasto vinto e correre anche per il compagno. Sono contento di tutti i ragazzi che ho perché si allenano tutti in modo impeccabile».