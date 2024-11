D’Angelo presenta Spezia-Modena: «Sarà una partita difficile»

Alla vigilia della sfida tra Spezia e Modena, è intervenuto il tecnico degli aquilotti D’Angelo per presentare il match:

«Prestazioni? Contro il Bari fatto molto bene, succede di non riuscire a vincere dopo comunque una grande prestazione, invece contro il Brescia abbiamo abbassato leggermente la prestazione, pur sempre facendo meglio dell’avversario; l’importante è che la squadra giochi le partite, mettendo in campo sempre quell’atteggiamento, poi chiaro che il risultato non può sempre premiarci. Ci sono sicuramente molte cose da poter e dover migliorare, perché di sicuro non siamo perfetti, ma se c’è un aspetto che mi sta convincendo molto è che l’approccio alle partite da parte della squadra è sempre quello giusto, a prescindere dall’avversario e dallo stadio in cui si è di scena».

«Modena? Al Picco arriva il Modena, che è una squadra forte, pertanto bisognerà stare attenti, perchè sarà una partita difficile, come del resto le sono tutte in questo campionato. I risultati stanno dimostrando che per tutte le squadre è dura, basta pensare che nell’ultimo turno ci sono stati tutti pareggi e una sola vittoria».