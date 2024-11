Viali presenta Bari-Reggiana: «Non voglio vedere timore ma coraggio»

Alla viglia del match tra Bari e Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli ospiti Viali per presentare la gara:

«Dobbiamo fare valutazioni. Vido e Marras hanno qualche problema, Rozzio e Gondo hanno svolto metà allenamento in gruppo. Dobbiamo capire. L’unica certezza è l’assenza di Okwonkwo. Reparto offensivo? Spero di recuperare Vido e poi c’è da confrontarsi con giocatore e staff medico per Gondo. Altrimenti affronteremo la partita con gli uomini a disposizione senza piangerci addosso. Infortuni? Quelli di Marras e Vido non sembrano gravi, Rozzio e Gondo si sono fermati in gara. Quando si gioca tanto è così, lo sappiamo. Che squadra vorrei? La squadra del secondo tempo contro il Cosenza. Non voglio vedere timore ma solo coraggio. I ragazzi devono avere l’intenzione di fare la partita. Dobbiamo essere più ordinati, la gara contro il Cosenza è stata sporca per certi versi. Il Bari? Squadra costruita per fare bene, lo stanno dimostrando con la continuità nei risultati. Cosa che in Serie B paga. Giocano in maniera definita, hanno tanta qualità nei singoli. Se ci sarà da soffrire, soffriremo. Ma dobbiamo essere anche bravi a colpire i loro punti deboli. L’avversario è complicato e dovremo concedere il meno possibile».