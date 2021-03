Luca Pagliarulo, ex capitano del Trapani, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tgs Studio Sport”, soffermandosi anche sul rendimento del Palermo:

«Filippi? Giocavamo insieme in difesa a Trapani. Molti allenatori ambiscono alla piazza di Palermo. Giacomo ha dalla sua parte la determinazione, però non dimentichiamo che il Palermo ha una rosa all’altezza della categoria, ma non per i vertici della classifica. Stanno facendo un buon campionato, ma è normale che il peso del nome si fa sentire».

«Penso che raggiungere i playoff al primo anno e avere progettualità per gli anni successivi sia una cosa positiva. La Serie C è un campionato difficile, vediamo anche squadroni come il Bari e il Catanzaro che hanno qualche difficoltà»