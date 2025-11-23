Entella–Palermo, le pagelle della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport analizza il pareggio tra Entella e Palermo attraverso le pagelle ufficiali, fotografando prestazioni, errori e risposte dei singoli. Nelle valutazioni del quotidiano, emergono un’Entella solida e un Palermo ancora alla ricerca di continuità, con punte di qualità individuale ma anche passaggi a vuoto che hanno inciso sull’andamento della gara.

ENTELLA (3-5-2)

Colombi 6,5

Parodi 5,5

Tiritiello 6

Marconi 6

Bariti 6,5 (dal 35’ s.t. Moretti s.v.)

Karic 6,5 (dal 20’ s.t. Dalla Vecchia 6)

Benali 6,5 (dal 35’ s.t. Nichetti 6)

Franzoni 6

Di Mario 6

Fumagalli 5,5 (dal 20’ s.t. Guiu 6)

Debenedetti 6 (dal 26’ s.t. Russo 5,5)

PANCHINA Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova

ALLENATORE Chiappella 6

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6

Pierozzi 6

Bani 6

Ceccaroni 6

Diakite 5,5 (dal 1’ s.t. Bereszynski 6)

Palumbo 6

Blin 5,5 (dal 33’ s.t. Giovane 5,5)

Augello 5,5

Le Douaron 5,5 (dal 32’ s.t. Corona s.v.)

Vasic 6,5 (dal 26’ s.t Segre 5,5)

Pohjanpalo 6,5

PANCHINA Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli

ALLENATORE Inzaghi 6

Top 6,5 – Pohjanpalo

Una ripresa da protagonista con un gol e altre due occasioni non sfruttate.