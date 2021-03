Attraverso i propri canali ufficiali la Paganese Calcio 1926 comunica che, come da protocollo, il Gruppo Squadra si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovo ciclo di test Anti-Covid19, mediante tampone molecolare, e i risultati hanno dato esito negativo. Inoltre rende noto che anche i due tesserati risultati positivi al SARS-CoV-2 , si sono sottoposti a nuovo ciclo di controllo, effettuato a domicilio, in presenza del Responsabile Sanitario del club Dott. Gaetano Montalbano, attraverso tampone molecolare, il quale ha dato esito negativo per uno dei due tesserati in questione. Il calciatore resterà comunque in isolamento, come da protocollo, fino al 10 Marzo.