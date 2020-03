L’allenatore dell’Acireale,Peppe Pagana, ha rilasciato un’intervista alla pagina Facebook “Acireale calcio: notizie a aggiornamenti sui granata”. Di seguito le sue parole: «Lavoreremo per farci trovare pronti alla ripresa, ci aspettano otto gare toste e ci teniamo a fare bella figura. Sicuramente lo stop del campionato cambia tante cose, tante dinamiche in venti giorni cambiano. Play off? Sono nelle nostre possibilità. Ci vogliamo arrivare nonostante le penalità ma sappiamo di dover fare di più delle altre squadre».