Il portiere Mazzoni, era stato accusato di aver fatto uso di cocaina, dopo che era risultato positivo al termine della partita contro il Lecce del 17 febbraio 2019. La squalifica era di ben 4 anni, ma adesso la Seconda Sezione del TNA ha accolto parzialmente il ricorso e dovrà stare fermo fino al 22 aprile 2021. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, il calciatore si era difeso sostenendo di non essere lui ad aver assunto la droga, bensì un’amante con la quale aveva avuto una relazione. Questi i fatti messi agli atti. Mazzoni, in crisi nera con la moglie, inizia una relazione solo sessuale con una signora di Livorno, molti i rapporti sessuali. Adesso l’estremo difensore vorrebbe chiedere l’assoluzione completa al Tas di Losanna e tornare subito in campo.