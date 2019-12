«Se il Savoia si trova lì non è una sorpresa, perchè basta guardare l’organico della squadra e le ambizioni della società, è giusto che siano là. Questo la dice lunga sulla difficoltà della gara di domani, Noi dal canto nostro, abbiamo bisogno di fare punti, e abbiamo dimostrato che quest’anno possiamo giocarcela con tutti. L’articolo manca di rispetto a tante persone, insinua sempre qualcosa di non vero e cerca di alimentare polemiche, quando invece dovrebbero godersi la prima squadra del campionato che è il Palermo, quando invece dovrebbero guardare le cose positive del calcio. Non ci sono le basi e i motivi per pensare una cosa del genere, bisognerebbe cercare di alimentare meno polemiche e meno odio, questa è cattiveria pura. Non capisco perchè l’Acireale dovrebbe favorire il Savoia, è irrispettoso e irriguardoso. Sicuramente quello che è successo non è causa della società attuale, la società deve risanare i debiti degli anni passati, quindi è come se stesse affrontando due campionati. La cosa è mortificante per i ragazzi, di certo la squadra non ha il morale a mille dopo la sentenza, questa cosa fa male perchè sul campo abbiamo guadagnato 31 punti e adesso ci troviamo più sotto in classifica. Noi dobbiamo cercare adesso di fare più punti possibili, quest’anno abbiamo subito troppe ingiustizie, la squadra ha sempre reagito in maniera positiva e mi auguro che non subiscano il contraccolpo, anche perchè non sono cose che dipendono da noi». Queste le parole di Giuseppe Pagana, allenatore dell’Acireale, nella conferenza stampa pre gara contro il Savoia. Di seguito il video della conferenza integrale: