La Cephaledium è in un momento difficile, la squadra giallonera che milita in Eccellenza. rischia di abbandonare il campionato perchè il torneo è troppo oneroso per le casse del presidente Barranco. In estate lo stesso numero uno della squadra di Cefalù aveva detto che il Palermo sarebbe rimasto in Serie D e che la Cephaledium equivaleva al Palermo ( CLICCA QUI). Adesso la situazione è catastrofica e per evitare il triste epilogo, anche il presidente Barranco scenderà in campo contro il Dattilo. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: «Da oggi nasce una nuova Cephaledium, con tanti ragazzi che credono in questa maglia e nei valori del calcio. Abbiamo scelto tutti insieme di scendere in campo per salvare l’immagine della nostra città, la possibile radiazione sarebbe stata una pagina nera per lo sport di Cefalù. Domenica saremo a Dattilo per rappresentare questo club ma anche la città».