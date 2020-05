«Vogliamo provare a continuare il campionato, sappiamo bene che ci sono tante società che vorrebbero chiuderla qui, ma ce ne sono altre di parere contrario e non sono poche. Prevedo una riunione lunga. Pur potendolo fare non avrebbe senso iniziare gli allenamenti domani, attenderemo la prossima settimana». Queste le parole, secondo quanto riporta il “Corriere del Veneto”, del direttore sportivo del Padova Sean Sogliano in vista dell’assemblea di Lega Pro.