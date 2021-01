Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Monopoli, Pasquale Padalino, tecnico della Juve Stabia, si è espresso così:

«Dobbiamo cominciare il girone di ritorno con un approccio diverso. Non possiamo perdere punti per strada. Bisogna giocare con l’intento di vincere, a prescindere dall’avversario. La classifica non è negativa, ma è migliorabile. Due punti in tre partite? I pareggi contro Catanzaro e Foggia sono amari perché in entrambe le partite avremmo meritato di più.





Abbiamo conquistato comunque due punti contro due squadre forti e in forma. Non abbiamo perso e ne siamo usciti a testa alta. Il ko contro la Ternana è meritato. E’ stata una sconfitta pesante che può lasciare anche strascichi a livello mentale. Quando non vinci è normale essere messo in discussione. Allo stato attuale stiamo rispettando gli obiettivi stabiliti.

Mercato? La mia è una prospettiva positiva.Ci sarà qualche innesto ma nessun cambiamento di rotta. La squadra non verrà smantellata. Non è l’età che fa la differenza, ma la qualità dei calciatori. Borrelli è un classe 2000 che viene dalla Serie B, un profilo alto. Per noi può rappresentare un’alternativa importante. Elizalde arriva anche lui dalla B. Andrà a completare il nostro reparto difensivo. Può giocare sia come terzino sia come centrale».