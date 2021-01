Intervenuto in conferenza stampa, Massimo Paci, tecnico dell’Avellino, si è espresso così in merito alla sfida contro l’Avellino. Ecco le sue parole:

«Dal 2021 mi aspetto di rivedere il pubblico allo stadio e la squadra di inizio campionato con un’identità ben precisa. Dobbiamo ritrovare cattiveria e gioco in verticale, possiamo competere a patto di non farli respirare. L’Avellino è un avversario difficile, con una rosa che può competere per la vittoria del campionato.





Dovremo essere bravi a tirare fuori il meglio con chi abbiamo a disposizione: qualcosa cambieremo anche per ovviare alle assenze, ma se giocheremo da Teramo sono convinto che potremo dar fastidio all’Avellino. Ho rivisto bene la squadra in questi giorni, sono fiducioso».