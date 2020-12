Stando a quanto riferito dalla stampa rumena su twitter, nelle ultime ore ci sarebbe stata una telefonata tra Demba Ba e Coltescu, dopo l’episodio di presunto razzismo che ha portato alla sospensione del match tra PSG e Başakşehir in Champions League.

Come si legge, nel corso della telefonata, i due si sarebbero chiariti. Ecco quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”:





“Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola ‘nero’ in uno stadio. Coltescu ha capito”, ha detto N’Doye. “Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come sono i rumeni, non ho mai avuto problemi con il razzismo quando giocavo nel loro Paese. Ho cercato di ottenere il numero di Coltescu appena ho potuto per incoraggiarlo, so che non è razzista”.