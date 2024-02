Osimhen, durissimo attacco dopo l’addio: ”Non è un campione” | Bordata spaventosa

Parole dure nei confronti del bomber nigeriano, dopo che lo stesso aveva annunciato in maniera velata l’addio al Napoli, che adesso possono pesare come un macigno sulla sua prossima destinazione.

Nei giorni scorsi un duro colpo al cuore è arrivato per i tifosi napoletani: Victor Osimhen, dal ritiro della sua nazionale impegnata al momento in Coppa d’Africa, ha praticamente lasciato trasparire la sua volontà di andarsene dal club azzurro.

A dare la conferma inesorabile di ciò poi ci ha pensato il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, che ha ammesso di sapere che il suo top player sarebbe andato via, portando avanti dunque questa tesi.

Intanto sono arrivate le prime reazioni da parte di supporters ed addetti ai lavori, ma tra queste ce n’è stata una davvero clamorosa, che ha indicato che il bomber nigeriano non è un campione

Le dichiarazioni dure sul centravanti azzurro

Di recente Marco Parolo, ex centrocampista tra le tante di Lazio e Parma, ed attuale opinionista di Dazn, ha parlato di Victor Osimhen e anche delle sue dichiarazioni riguardanti il futuro. L’ex calciatore però si è detto scettico sul fatto che il nigeriano possa giocare in una big europea, in quanto non è un campione. Di seguito le sue parole.

”Ho tanti dubbi su Osimhen. Per me non è un campione. Mi ha dato la sensazione che crede di poter fare quello che vuole. Vuole essere una primadonna, essere gestito in un certo modo. Quando vai in una grande squadra poi devi adeguarti, perché tanti altri sono primedonne. Io al Real Madrid non ce lo vedo per nulla, forse lo vedrei al Paris Saint Germain se va via Mbappé, ma comunque credo che farebbe fatica. Non penso possa assestarsi a quei livelli”.

Dove potrebbe giocare Osimhen?

Le affermazioni di Parolo sul forte centravanti del Napoli hanno destato scalpore. Le qualità e le performance di Osimhen di sicuro non possono essere messe in dubbio al momento, e solo un possibile trasferimento in una big europea potrà dirci se l’opinionista ha avuto ragione o meno.

Intanto resta da capire dove potrebbe giocare il capocannoniere della scorsa Serie A. Le ipotesi vedono avanti PSG, proprio per sostituire Mbappé, ma anche il Real Madrid, se lo stesso francese non dovesse arrivare. In corsa però ci sarebbero anche alcune inglesi, su tutte il Chlesea e il Manchester United.