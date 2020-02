A margine dell’evento in occasione della riapertura dello stadio delle Palme il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si è espresso su Palermo-Nola: «Palermo-Nola a porte aperte? Certamente, anche io sarò presente e ritengo che non sarò solo. Spero che il pubblico palermitano come sempre darà sostegno a questa squadra che ha avuto una battuta di arresto fortunatamente compensata dalla battuta di arresto del Savoia»