“Lo dico da tempo, meglio un lockdown totale che essere gialli per diverso tempo. L’unico modo per uscirne è questo anche per non continuare con questa agonia che sta facendo più danno che altro. Scuole? Se c’è lockdown totale allora anche le scuole restano chiuse. Tra la gente deve aumentare la paura del contagio, il timore di poter essere contagiati deve essere superiore alla paura di una sanzione”.

Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, riportate da “Gds.it” in merito all’emergenza Coronavirus.





