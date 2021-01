“L’inasprimento delle misure di contrasto al Covid è la risposta al comportamento irresponsabile di molti, di troppi incoscienti. Occorre intervenire per evitare una strage, ma il diritto alla salute e il diritto alla serenità economica non possono essere in contrasto. Per questo chiedo ai Governi nazionale e regionale di individuare le necessarie forme di sostegno per coloro che sono economicamente danneggiati”. Così, in un videomessaggio, ha parlato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.