“Entro il 5 aprile i primi aiuti per almeno 5.000 famiglie palermitane. La Giunta comunale riunita ieri sera e oggi pomeriggio insieme ai dirigenti del Comune ha approvato un meccanismo di sostegno per le famiglie che per via del Covid stanno affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica. Appena il Governo nazionale e quello regionale pubblicheranno i provvedimenti con i criteri di assegnazione delle somme e degli aiuti noi siamo già pronti a partire”.