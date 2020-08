La Giunta Comunale sta lavorando con gli uffici, su espresso input del sindaco Orlando, alla predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale per quanto riguarda le diverse forme di sostegno allo sport di eccellenza in città, sia tramite una revisione del contributo partecipativo per le società di vertice sia per quanto riguarda il sistema della sponsorizzazione.

“Per le squadre che militano nella massima serie del proprio sport – chiarisce il sindaco Leoluca Orlando – sarà in ogni caso confermato il percorso ed il supporto degli anni scorsi. In particolare, contiamo di poter ampliare il contributo per le società palermitane di vertice che non militano in massima serie, mentre vogliamo che sia più facile dare sponsorizzazioni, ovviamente incompatibili col contributo partecipativo.La nostra speranza è che l’obiettivo, che speriamo sia condiviso del Consiglio comunale, sia raggiunto entro settembre”.