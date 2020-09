Nel corso del suo discorso relativo al dibattito della mozione di sfiducia presentata da 19 consiglieri comunali, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, secondo quanto riporta “Ilsicilia.it”, ha dichiarato quanto segue:

«Ztl e Pedonalizzazioni? Non sono in discussione. Questa maggioranza è una straordinaria unione di minoranze che sta in piedi perché c’è una visione. E’ singolare che nella mozione si parli di Ztl e pedonalizzazioni. Su questi temi c’è una sorta di ossessione ma si tratta di scelte che, per quanto riguarda questo governo della città, sono fuori discussione. E’ evidente che tutto questo serve a regalare qualche insulto all’assessore e un protagonismo che non merita perché è una visione di tutta la Giunta. Indietro non si torna e, anzi, dobbiamo preparare la Ztl 2″.